Лунин попал в заявку Реала на групповой этап Лиги чемпионов

Главный тренер Зинедин Зидан огласил заявку мадридского Реала на групповой этап Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.
В списке из 35 заявленных игроков оказался и украинский вратарь Андрей Лунин.
Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Диего Альтубе, Луис Лопес;
Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо, Марсело, Альваро Одриосола, Ферлан Менди, Виктор Чуст, Мигель Гутьеррес Ортега, Серхио Сантос;
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Мартин Эдегор, Иско, Марвин Парк, Серхио Аррибас, Антонио Бланко, Карлос Гонсалес;
Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Марко Асенсио, Лукас Васкес, Лука Йович, Жуниор Винисиус, Мариано Диас, Родриго, Уго Дуро, Хуан Латаса.
В Лиге чемпионов Реал попал в одну группу с Шахтером, Интером и гладбахской Боруссией.
Подопечные Зинедина Зидана стартуют в новом розыгрыше Лиги чемпионов домашним матчем с Шахтером, который запланирован на 21 октября.
Ранее сообщалось, что УЕФА разрешил Реалу проводить домашние матчи на Альфредо ди Стефано.