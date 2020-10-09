Луческу: Пирло может стать как Пеп или Зидан

Румынский специалист охарактеризовал нового тренера "старой синьоры".

Главный тренер Динамо Мирча Луческу поделился своим мнением об Андреа Пирло и Криштиану Роналду перед встречей с Ювентусом в Лиге чемпионов.

"Знал, что Пирло станет тренером, как и Диего Симеоне, которого я тренировал в Пизе. Не удивлен, что он начал тренерскую карьеру в Ювентусе. Клуб выбрал его и будет поддерживать. Очень рад за него.

Пирло может стать как Пеп Гвардиола или Зинедин Зидан. Андреа имел чемпионский характер как игрок и может стать большим тренером.

Криштиану Роналду? Он как Марадона. Он оказывает влияние на игру любой своей команды. Встреча с Роналду всегда вызывает переживания, потому что он любит забивать и обладает уникальной целеустремленностью. Попробуем остановить его всей командой", – приводит слова Луческу портал Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

Матч Динамо – Ювентус в стартовом туре Лиги чемпионов состоится в Киеве 20 октября.

Ранее сообщалось, что Динамо будет выступать со зрителями в матчах группового этапа ЛЧ.