Луческу: Пирло может стать как Пеп или Зидан

09 октября 2020

Мирча Луческу, Getty Images

Румынский специалист охарактеризовал нового тренера "старой синьоры".

Главный тренер Динамо Мирча Луческу поделился своим мнением об Андреа Пирло и Криштиану Роналду перед встречей с Ювентусом в Лиге чемпионов.

"Знал, что Пирло станет тренером, как и Диего Симеоне, которого я тренировал в Пизе. Не удивлен, что он начал тренерскую карьеру в Ювентусе. Клуб выбрал его и будет поддерживать. Очень рад за него.

Пирло может стать как Пеп Гвардиола или Зинедин Зидан. Андреа имел чемпионский характер как игрок и может стать большим тренером.

Криштиану Роналду? Он как Марадона. Он оказывает влияние на игру любой своей команды. Встреча с Роналду всегда вызывает переживания, потому что он любит забивать и обладает уникальной целеустремленностью. Попробуем остановить его всей командой", – приводит слова Луческу портал Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

Матч Динамо – Ювентус в стартовом туре Лиги чемпионов состоится в Киеве 20 октября.

Ранее сообщалось, что Динамо будет выступать со зрителями в матчах группового этапа ЛЧ.

Источник: Football Italia

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