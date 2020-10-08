Динамо огласило заявку на Лигу чемпионов

08 октября 2020

Фото ФК Динамо

В списке Мирчи Луческу оказался 31 футболист.

Динамо подало заявку на Лигу чемпионов, в которой по списку "А" проходит 23 игрока, а по списку "В" – 8 футболистов — сообщил официальный сайт киевского клуба.

Вратари: 1. Георгий Бущан, 35. Руслан Нещерет, 51. Валентин Моргун (Б), 71. Денис Бойко.

Защитники: 4. Денис Попов (Б), 13. Артем Шабанов, 16. Виталий Миколенко (Б), 20. Александр Караваев, 21. Владимир Костевич, 24. Александр Тымчик, 25. Илья Забарный (Б), 34. Александр Сирота (Б), 55. Константин Вивчаренко (Б), 94. Томаш Кендзера.

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тудор Бэлуцэ, 7. Беньямин Вербич, 8. Владимир Шепелев, 10. Николай Шапаренко, 11. Георгий Цитаишвили (Б), 14. Карлос Де Пена, 15. Виктор Цыганков, 17. Богдан Леднев, 18. Александр Андриевский, 19. Денис Гармаш, 29. Виталий Буяльский, 99. Миккель Дуэлунд.

Нападающие: 22. Жерсон Родригес, 27. Клейтон, 31. Назарий Русин, 89. Владислав Супряга.

Главный тренер: Мирча Луческу.

Динамо в групповом раунде Лиги чемпионов сыграет в группе G против Барселоны, Ювентуса и Ференцвароша.

Ранее свою заявку на Лигу чемпионов представил Шахтер.

Источник: ФК Динамо (Киев)

Команды
Сюжет
статьи по теме:
Тудор Белуцэ, Getty Images 06 октября 2020 Белуцэ вошел в заявку Динамо на Премьер-лигу
Владимир Костевич, ФК Динамо 06 октября 2020 Динамо объявило о подписании Костевича
Фото ФК Динамо 08 октября 2020 Динамо продлило контракт с Супрягой
Тудор Белуцэ, Getty Images 06 октября 2020 Динамо снова объявило об аренде Белуцэ
Супряга: Буду отдавать все свои силы за Динамо 08 октября 2020 Супряга: Буду отдавать все свои силы за Динамо
Дэн Эшворт, Getty Images 07 октября 2020 Техдир Брайтона: Переход в Динамо — хорошая возможность для Тудора и всех сторон
Трансферы Динамо: смогут ли новички помочь столичному клубу 08 октября 2020 Трансферы Динамо: смогут ли новички помочь столичному клубу
Николай Шапаренко, ФК Динамо 08 октября 2020 Шапаренко — лучший игрок сентября в Динамо
 
 Rambler's Top100