Динамо огласило заявку на Лигу чемпионов

В списке Мирчи Луческу оказался 31 футболист.

Динамо подало заявку на Лигу чемпионов, в которой по списку "А" проходит 23 игрока, а по списку "В" – 8 футболистов — сообщил официальный сайт киевского клуба.

Вратари: 1. Георгий Бущан, 35. Руслан Нещерет, 51. Валентин Моргун (Б), 71. Денис Бойко.

Защитники: 4. Денис Попов (Б), 13. Артем Шабанов, 16. Виталий Миколенко (Б), 20. Александр Караваев, 21. Владимир Костевич, 24. Александр Тымчик, 25. Илья Забарный (Б), 34. Александр Сирота (Б), 55. Константин Вивчаренко (Б), 94. Томаш Кендзера.

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тудор Бэлуцэ, 7. Беньямин Вербич, 8. Владимир Шепелев, 10. Николай Шапаренко, 11. Георгий Цитаишвили (Б), 14. Карлос Де Пена, 15. Виктор Цыганков, 17. Богдан Леднев, 18. Александр Андриевский, 19. Денис Гармаш, 29. Виталий Буяльский, 99. Миккель Дуэлунд.

Нападающие: 22. Жерсон Родригес, 27. Клейтон, 31. Назарий Русин, 89. Владислав Супряга.

Главный тренер: Мирча Луческу.

Динамо в групповом раунде Лиги чемпионов сыграет в группе G против Барселоны, Ювентуса и Ференцвароша.

Ранее свою заявку на Лигу чемпионов представил Шахтер.