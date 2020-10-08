Манчестер Юнайтед не включил Ромеро, Джонса и Рохо в заявку на Лигу чемпионов

"Красные дьяволы" огласили список игроков на главный еврокубковый турнир.

Манчестер Юнайтед огласил заявку для участия в Лиге чемпионов. В итоговый список не попали Серхио Ромеро, Фил Джонс и Маркос Рохо.

Вратари: Давид Де Хеа, Дин Хендерсон, Ли Грант.

Защитники: Эрик Байи, Тим Фосу-Менса, Виктор Линделеф, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Алекс Теллес, Аксель Туанзебе, Аарон Ван-Биссака.

Полузащитники: Бруно Фернандеш, Фред, Дэниел Джеймс, Джесси Лингард, Хуан Мата, Неманья Матич, Скотт Мактоминей, Факундо Пеллистри, Поль Погба, Донни ван де Бек.

Нападающие: Эдинсон Кавани, Одион Игало, Антони Мартиаль, Маркус Рашфорд.

Напомним, что соперниками Манчестер Юнайтед по групповому этапу стали ПСЖ, Лейпциг и Башакшехир.