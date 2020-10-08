Манчестер Юнайтед включил Кавани, ван де Бека и Теллеса в заявку на Лигу чемпионов

"Манкунианцы" провели ротацию в своей заявке.

Манчестер Юнайтед включил новичков Эдинсона Кавани, Донни ван де Бека и Алекса Теллеса в заявку команды на предстоящий сезон в Лиге чемпионов.

Тем не менее, "манкунианцы" исключили из списка Фила Джонса, Маркоса Рохо и Серхио Ромеро.

Окончательная заявка Юнайтед на Лигу чемпионов выглядит следующим образом:

Вратари: Давид Де Хеа, Дин Хендерсон, Ли Грант.

Защитники: Эрик Байи, Тим Фосу-Менса, Виктор Линделеф, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Алекс Теллес, Аксель Туанзебе, Аарон Ван-Биссака.

Полузащитники: Бруно Фернандес, Фред, Даниэль Джеймс, Джесси Лингард, Хуан Мата, Неманья Матич, Скотт Мактоминей, Факундо Пеллистри, Поль Погба, Донни ван де Беек.

Нападающие: Эдинсон Кавани, Одион Игало, Антони Марсьяль, Маркус Рашфорд.

Ранее сообщалось, что Кавани не сможет принять участие в ближайшем поединке АПЛ.