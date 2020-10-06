Шахтер огласил заявку на Лигу чемпионов

"Горняки" включили в список 29 футболистов.

Шахтер на официальном сайте огласил заявку для участия в групповой стадии Лиги чемпионов. По спискам А и Б дончане заявили 29 игроков.

Вратари: 1. Алексей Шевченко, 30. Андрей Пятов, 54. Евгений Гриценко, 81. Анатолий Трубин



Защитники: 2. Додо, 4. Сергей Кривцов, 5. Давид Хочолава, 15. Виктор Корниенко, 22. Николай Матвиенко, 31. Исмаили, 49. Витао, 77. Валерий Бондарь



Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Тайсон, 8. Маркос Антонио, 9. Дентиньо, 11. Марлос, 14. Тете, 19. Манор Соломон, 20. Виктор Коваленко, 21. Алан Патрик, 23. Владислав Вакула, 27. Майкон, 28. Маркиньос Сиприано, 50. Сергей Болбат, 61. Георгий Судаков, 70. Евгений Коноплянка, 99. Фернандо



Нападающий: 10. Жуниор Мораес

Напомним, что соперниками Шахтера стали Реал, Интер и менхенгладбахская Боруссия. 21 октября подопечные Луиша Каштру проведут на выезде матч 1-го тура против мадридцев.