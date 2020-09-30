Суркис — Реброву: Надеюсь, Ференцварош снова сыграет против Динамо в финале еврокубка

Владелец "бело-синих" обратился к бывшему игроку и тренеру клуба.

Президент Динамо Игорь Суркис поздравил главного тренера Ференцвароша Сергея Реброва с завоеванием путевки в групповой раунд Лиги чемпионов вместе с командой.

"Зеленые орлы" сыграли в нулевую ничью в ответном матче с Мольде и впервые с сезона-1995/96 пробились в групповой этап турнира.

"Уважаемый Сергей Станиславович! Рад поздравить Вас с большим успехом – выходом команды Ференцварош в групповой турнир Лиги чемпионов УЕФА! Этот успех стал результатом двух лет Вашего упорного труда во главе этой команды. Вам удалось то, что не удавалось ни одному тренеру команд из Венгрии в течение более двадцати лет! Вы в очередной раз доказали на практике свой талант футбольного тренера.

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Приятно, что этот талант Вы развивали в качестве сначала игрока, потом тренера киевского Динамо, творчески применив опыт, полученный во время выступлений под руководством Валерия Лобановского и других динамовских тренеров и во время работы главным тренером нашей команды.

Хочу надеяться, что прогресс вашей нынешней команды будет продолжаться! И, возможно, Ференцварош снова сыграет против киевского Динамо в финале европейского кубка, как это было в памятном для всех нас 1975 году.

От себя лично и от всех динамовцев желаю Вам, Сергей Станиславович, творческого вдохновения и дальнейших успехов!" – говорится в открытом письме Суркиса на официальном сайте клуба.