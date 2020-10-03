Кавараев: Хочется пройти в еврокубковую весну — будь-то Лига чемпионов или Лига Европы

Защитник поделился эмоциями после жеребьевки.

Защитник Динамо Александр Караваев высказал свое мнение о результатах жеребьевки Лиги чемпионов, где киевляне сыграют с Барселоной, Ювентусом и Ференцварошом.

"Будет приятно сыграть с такими грандами. Соперники, конечно, тяжелые, но приятно показать себя на уровне топ-команд, за которыми ты следишь с детства. Цель любого футболиста — сыграть на таком уровне против команд высшего эшелона. Хорошо, что все так произошло. Значит так и должно было случиться".

"Барселона? Это клуб, за который болею с детства. У меня была футболка Ривалдо с десятым номером. Для меня это весьма символично".

"Ты всегда ставишь максимальные задачи. Хочется пройти в еврокубковую весну — будь-то Лига чемпионов или Лига Европы. Всегда хочется большего, но посмотрим, как будут складываться матчи в группе. От этого будем отталкиваться", — сказал Караваев телеканалу Футбол 1/2/3.

Ранее результаты жребия прокомментировал крайний полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили.