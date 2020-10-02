Стал известен календарь Динамо в Лиге чемпионов

Динамо по итогам жеребьевки Лиги чемпионов получило в соперники Ювентус, Барселону и Ференцварош.
Начнут киевляне турнир поединком против Ювентуса на своем поле, после отправятся в гости к Ференцварошу. Спаренные матчи будут против Барселоны, а, возможно, судьба путевки в Лигу Европы будет решаться в заключительном туре против Ференцвароша на своем поле.
Расписание Динамо:
20 октября 19:55 Динамо — Ювентус
28 октября 22:00 Ференцварош — Динамо
4 ноября 22:00 Барселона — Динамо
24 ноября 22:00 Динамо — Барселона
2 декабря 22:00 Ювентус — Динамо
8 декабря 22:00 Динамо — Ференцварош
Напомним, что ранее свой календарь в главном еврокубковом турнире узнал чемпион Украины — Шахтер.