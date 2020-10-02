Стал известен календарь Динамо в Лиге чемпионов

02 октября 2020

Стал известен календарь Динамо в Лиге чемпионов

УЕФА опубликовал расписание киевлян в групповой стадии турнира.

Динамо по итогам жеребьевки Лиги чемпионов получило в соперники Ювентус, Барселону и Ференцварош. 

Начнут киевляне турнир поединком против Ювентуса на своем поле, после отправятся в гости к Ференцварошу. Спаренные матчи будут против Барселоны, а, возможно, судьба путевки в Лигу Европы будет решаться в заключительном туре против Ференцвароша на своем поле. 

Расписание Динамо:

20 октября 19:55 Динамо — Ювентус

28 октября 22:00 Ференцварош — Динамо

4 ноября 22:00 Барселона — Динамо 

24 ноября 22:00 Динамо — Барселона

2 декабря 22:00 Ювентус — Динамо

8 декабря 22:00 Динамо — Ференцварош

Напомним, что ранее свой календарь в главном еврокубковом турнире узнал чемпион Украины — Шахтер.

Источник: Официальный сайт УЕФА

Команды
Сюжет
статьи по теме:
Фото Getty Images 02 октября 2020 Динамо в Лиге чемпионов: с кем свела жеребьевка турнира
Денис Попов, фото ФК Динамо 02 октября 2020 Динамо продлило контракты с Поповым, Сиротой и Тымчиком
 
 Rambler's Top100