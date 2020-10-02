Роналду, Месси и Ребров: знакомим с соперниками Динамо в Лиге чемпионов

Рассказываем о соперниках киевского Динамо. Знакомьтесь поближе, скоро эти команды приедут в Киев.
Ювентус
Жребий из первой корзины
Позиция в клубном рейтинге УЕФА: 5
Общая стоимость состава на Transfermarkt: 683 200 00 €
Самый дорогой игрок по оценкам Transfermarkt: Пауло Дибала (80 000 000 €)
История
Туринский клуб имеет очень продолжительную историю. Был основан в далеком 1897-м году. Ювентус – это самый титулованный итальянский клуб, на счету которого 36 золотых медалей Серии А, что является на данный момент абсолютным рекордом в Италии. Также Ювентус чаще остальных становился триумфатором в Кубке Италии – 13 раз, и в Суперкубке Италии – 8 раз. В клубном музее "старой синьоры" есть большое количество еврокубков, но все они были завоеваны в прошлом веке. В Лиге чемпионов у Юве две победы – 1985 и 1996.
Не так давно Ювентус добирался до финала Лиги чемпионов. В 2015-м году проиграл финал Барселоне со счетом 1:3, а спустя два года уступил другому испанскому гранду – Реалу со счетом 1:4.
Нынешние реалии
Ювентус – это команда, которая уже длительное время удерживает лидерские позиции в итальянском футболе. Нынешний сезон туринский клуб начинает с новым главным тренером – Андреа Пирло.
Несмотря на большое количество звездных талантливых футболистов, главной фигурой Ювентуса по-прежнему остается легендарный Криштиану Роналду. Ему 35, а он по-прежнему показывает запредельно высокий уровень игры.
Ушли: Из ощутимых потерь перед стартом сезона необходимо отмечать уход Гонсало Игуаина и Блеза Матуиди в МЛС. Боруссия выкупила контракт Эмре Джана, а Миралем Пьянич в обмен на бразильца Артура отправился в Барселону.
Пришли: Помимо Артура, о котором только что упомянули, в Ювентус также пришли американец Маккенни и испанец Мората. По старту сезона можно сделать вывод, что оба будут отыгрывать важную роль в команде.
История противостояний
Динамо с Ювентусом в своей истории встречалось 4 раза. В этих поединках были зафиксированы три победы итальянцев и один ничейный результат.
04.03.1998, 1/4 финала Лиги чемпионов, Турин, Стадио Олимпико
Ювентус – Динамо 1:1
Голы: Индзаги, 70 – Гусин, 57
18.03.1998, 1/4 финала Лиги чемпионов, Киев, НСК Олимпийский
Динамо – Ювентус 1:4
Голы: Ребров, 54 – Индзаги, 29, 65, 73, Дель Пьеро, 88
24.09.2002, Лига чемпионов, группа E, Турин, Стадио Олимпико
Ювентус – Динамо 5:0
Голы: Ди Вайо, 14, 53, Дель Пьеро, 22, Давидс, 67, Недвед, 89
13.11.2002, Лига чемпионов, группа Е, Киев, НСК Олимпийский
Динамо – Ювентус 1:2
Голы: Шацких, 50 – Салас, 53, Салайета, 61
Ожидания от встреч с этой командой
Особых иллюзий питать в матчах с таким соперником не стоит. Для молодых футболистов киевского Динамо уже достижением можно считать тот факт, что они сумеют проверить себя на фоне такой команды. 1 очко в двух матчах против Ювентуса можно будет считать невероятно успешным результатом.
Барселона
Жребий из второй корзины
Позиция в клубном рейтинге УЕФА: 2
Общая стоимость состава на Transfermarkt: 943 200 000 €
Самый дорогой игрок по оценкам Transfermarkt: Лионель Месси (112 000 000 €)
История
Барселона – один из двух главных испанских топ-клубов (второй, к слову, попался в группу к Шахтеру) был основан в 1899-м году. Имеет очень богатую историю. Барса – самый титулованный клуб в Испании по общему количеству официальных трофеев – 74, включая 26 – титулов чемпиона Испании, 30 – Кубков Испании, 13 – Суперкубков Испании, 2 – Кубка испанской лиги и 3 – Кубка Эвы Дуарте (своего рода Суперкубок Испании, который разыгрывался в сезонах с 1940 до 1953).
Барселона позиционирует себя как огромная структура, за которой стоит целая философия. Отсюда и девиз каталонцев: "Больше, чем клуб".
На европейской арене Барса также добилась огромных успехов и имеет на своем счету 20 различных европейских и мировых титулов. Каталонский клуб 5 раз праздновал победу в Лиге чемпионов. Последний раз это случалось в 2015-м году, как раз-таки в финале против Ювентуса.
Нынешние реалии
Барселона по-прежнему остается топ-клубом, в котором собрано огромное количество очень сильных игроков. При этом "сине-гранатовые" переживают не лучшие времена в своей истории. Все мы помним позорный вылет из Лиги чемпионов от Баварии в прошлом сезоне и историю с желанием Месси покинуть клуб. Аргентинец все же остался, но произошли другие изменения. Команду возглавил Рональд Куман.
Ушли: Артуро Видаль, Нельсон Семеду, Артур, Иван Ракитич, Арда Туран, Луис Суарес и другие менее значимые футболисты для каталонского клуба.
Пришли: Педри, Матеус Фернандес, Сержиньо Дест, Тринкан и Миралем Пьянич
История противостояний
С киевским Динамо Барселона встречалась целых 10 раз. И хотя "блаугранас" имеют позитивную для себя статистику в играх с киевлянами (6 побед, 1 ничья, 3 поражения), именно матчи против Барселоны часто вспоминают болельщики киевского Динамо, когда говорят о легендарных победах клуба.
06.03.1991, Кубок обладателей кубков УЕФА, 1/4 финала, Киев, НСК Олимпийский
Динамо – Барселона 2:3
Голы: Заец, 32, Саленко, 82 – Бакеро, 5, Урбано, 45, Стоичков, 63
19.03.1991, Кубок обладателей кубков УЕФА, 1/4 финала, Барселона, Камп Ноу
Барселона – Динамо 1:1
Голы: Амор, 90 – Юран, 62
04.03.1992, Кубок европейских чемпионов, группа B, Киев, Стадион Динамо имени Валерия Лобановского
Динамо – Барселона 0:2
Голы: Стоичков, 32, Салинас, 68
18.03.1992, Кубок европейских чемпионов, группа В, Барселона, Камп Ноу
Барселона – Динамо 3:0
Голы: Стоичков, 59, 83, Салинас, 87
15.09.1993, Лига чемпионов, Киев, НСК Олимпийский
Динамо – Барселона 3:1
Голы: Шкапенко, 6, Леоненко, 45, 56 – Куман, 56
29.09.1993, Лига чемпионов, Барселона, Камп Ноу
Барселона – Динамо 4:1
Голы: Лаудруп, 9, Бакеро, 17, 47, Куман, 67 – Ребров, 28
22.10.1997, Лига чемпионов, группа С, Киев, НСК Олимпийский
Динамо – Барселона 3:0
Голы: Ребров, 6, Максимов, 32, Калитвинцев, 65
05.11.1997, Лига чемпионов, группа С, Барселона, Ноу Камп
Барселона – Динамо 0:4
Голы: Шевченко, 9, 32, 44, Ребров, 79
29.09.2009, Лига чемпионов, группа F, Барселона, Ноу Камп
Барселона – Динамо 2:0
Голы: Месси, 25, Педро, 76
09.12.2009, Лига чемпионов, группа F, Киев, Стадион Динамо имени Валерия Лобановского
Динамо – Барселона 1:2
Голы: Милевский, 2 – Хави, 33, Месси, 86
Ожидания от встреч с этой командой
Как и в случае с Ювентусом, ничем хорошим, скорее всего, встречи Динамо с Барселоной не закончатся. Не стоит ожидать повторения сказки 1997-го года. Опять же, 1 очко в двух матчах с каталонцами будет за счастье.
Ференцварош
Жребий из четвертой корзины
Позиция в клубном рейтинге УЕФА: 117
Общая стоимость состава на Transfermarkt: 24 250 000 €
Самый дорогой игрок по оценкам Transfermarkt: Александр Зубков (2 000 000 €)
История
Ференцварош – венгерский футбольный клуб, который был основан в том же году, что и Барселона – в 1899. За это время команда из Будапешта 30 раз становилась чемпионом Венгрии, 20 раз завоевывала Кубок Венгрии. Имеет в своем музее один еврокубок – кубок Ярмарок (предшественник Кубка УЕФА и Лиги Европы). В том финале был обыгран туринский Ювентус. А вот уже в другом финале, в финале Кубка обладателей кубков 1975 года, Ференцварош проиграл киевскому Динамо. Один раз венгерский клуб участвовал в групповом этапе Лиги чемпионов. Было это в далеком 1995-м году.
Нынешние реалии
За свое время работы в Ференцвароше Сергей Ребров сумел сколотить боеспособный коллектив и вывести клуб на определенно новый качественный уровень. Выход в групповой этап – это уже большое счастье и победа для венгерского футбола.
Главным усилением перед стартом сезона стала новость о том, что Ференцварош сумел выкупить контракт Александра Зубкова у донецкого Шахтера.
История противостояний
Единственный матч между этими командами мы уже вспоминали выше.
14.05.1975, Кубок обладателей кубков УЕФА, финал, Базель, Сент Якоб-Парк
Динамо – Ференцварош 3:0
Голы: Онищенко, 18, 39, Блохин, 67
Ожидания от встреч с этой командой
Ференцварош – это прямой конкурент Динамо в борьбе за третье место в группе, которое позволит команде весной продолжить свои выступления в Лиге Европы. Несмотря на самый скромный бюджет и перспективы будапешстского клуба, одно преимущество у Сергея Реброва над другими есть – он работает с командой не первый сезон в отличии от Мирчи Луческу, Рональда Кумана и Андреа Пирло.
Главные интриги группы
Хитросплетений в группе огромное количество. Из наиболее знаковых – это, конечно же, легендарное противостояние Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Это противостояние Луческу против Реброва, Реброва против Динамо…
Понятно, что в этой группе есть 2 команды, которые будут бороться за первое место и две, которые будут бороться за третье, но от этого магия и своеобразный шарм этой группы никуда не пропадает.
Интересный факт: в качестве игрока Сергей Ребров забивал в ворота и Динамо, и Ювентуса, и Барселоны.
Группа выглядит интересно. Очень хочется увидеть несколько громких и звонких неожиданностей.
Сергей Горбаченко, Football.ua