Роналду, Месси и Ребров: знакомим с соперниками Динамо в Лиге чемпионов

Football.ua представляет соперников Динамо по групповому этапу Лиги чемпионов.

Рассказываем о соперниках киевского Динамо. Знакомьтесь поближе, скоро эти команды приедут в Киев.

Ювентус

Жребий из первой корзины

Позиция в клубном рейтинге УЕФА: 5

Общая стоимость состава на Transfermarkt: 683 200 00 €

Самый дорогой игрок по оценкам Transfermarkt: Пауло Дибала (80 000 000 €)

История

Туринский клуб имеет очень продолжительную историю. Был основан в далеком 1897-м году. Ювентус – это самый титулованный итальянский клуб, на счету которого 36 золотых медалей Серии А, что является на данный момент абсолютным рекордом в Италии. Также Ювентус чаще остальных становился триумфатором в Кубке Италии – 13 раз, и в Суперкубке Италии – 8 раз. В клубном музее "старой синьоры" есть большое количество еврокубков, но все они были завоеваны в прошлом веке. В Лиге чемпионов у Юве две победы – 1985 и 1996.

Не так давно Ювентус добирался до финала Лиги чемпионов. В 2015-м году проиграл финал Барселоне со счетом 1:3, а спустя два года уступил другому испанскому гранду – Реалу со счетом 1:4.

Нынешние реалии

Ювентус – это команда, которая уже длительное время удерживает лидерские позиции в итальянском футболе. Нынешний сезон туринский клуб начинает с новым главным тренером – Андреа Пирло.

Несмотря на большое количество звездных талантливых футболистов, главной фигурой Ювентуса по-прежнему остается легендарный Криштиану Роналду. Ему 35, а он по-прежнему показывает запредельно высокий уровень игры.

Ушли: Из ощутимых потерь перед стартом сезона необходимо отмечать уход Гонсало Игуаина и Блеза Матуиди в МЛС. Боруссия выкупила контракт Эмре Джана, а Миралем Пьянич в обмен на бразильца Артура отправился в Барселону.

Пришли: Помимо Артура, о котором только что упомянули, в Ювентус также пришли американец Маккенни и испанец Мората. По старту сезона можно сделать вывод, что оба будут отыгрывать важную роль в команде.

История противостояний

Динамо с Ювентусом в своей истории встречалось 4 раза. В этих поединках были зафиксированы три победы итальянцев и один ничейный результат.

04.03.1998, 1/4 финала Лиги чемпионов, Турин, Стадио Олимпико

Ювентус – Динамо 1:1

Голы: Индзаги, 70 – Гусин, 57

18.03.1998, 1/4 финала Лиги чемпионов, Киев, НСК Олимпийский

Динамо – Ювентус 1:4

Голы: Ребров, 54 – Индзаги, 29, 65, 73, Дель Пьеро, 88

24.09.2002, Лига чемпионов, группа E, Турин, Стадио Олимпико

Ювентус – Динамо 5:0

Голы: Ди Вайо, 14, 53, Дель Пьеро, 22, Давидс, 67, Недвед, 89

13.11.2002, Лига чемпионов, группа Е, Киев, НСК Олимпийский

Динамо – Ювентус 1:2

Голы: Шацких, 50 – Салас, 53, Салайета, 61

Ожидания от встреч с этой командой

Особых иллюзий питать в матчах с таким соперником не стоит. Для молодых футболистов киевского Динамо уже достижением можно считать тот факт, что они сумеют проверить себя на фоне такой команды. 1 очко в двух матчах против Ювентуса можно будет считать невероятно успешным результатом.

Барселона

Жребий из второй корзины

Позиция в клубном рейтинге УЕФА: 2

Общая стоимость состава на Transfermarkt: 943 200 000 €

Самый дорогой игрок по оценкам Transfermarkt: Лионель Месси (112 000 000 €)

История

Барселона – один из двух главных испанских топ-клубов (второй, к слову, попался в группу к Шахтеру) был основан в 1899-м году. Имеет очень богатую историю. Барса – самый титулованный клуб в Испании по общему количеству официальных трофеев – 74, включая 26 – титулов чемпиона Испании, 30 – Кубков Испании, 13 – Суперкубков Испании, 2 – Кубка испанской лиги и 3 – Кубка Эвы Дуарте (своего рода Суперкубок Испании, который разыгрывался в сезонах с 1940 до 1953).

Барселона позиционирует себя как огромная структура, за которой стоит целая философия. Отсюда и девиз каталонцев: "Больше, чем клуб".

На европейской арене Барса также добилась огромных успехов и имеет на своем счету 20 различных европейских и мировых титулов. Каталонский клуб 5 раз праздновал победу в Лиге чемпионов. Последний раз это случалось в 2015-м году, как раз-таки в финале против Ювентуса.

Нынешние реалии

Барселона по-прежнему остается топ-клубом, в котором собрано огромное количество очень сильных игроков. При этом "сине-гранатовые" переживают не лучшие времена в своей истории. Все мы помним позорный вылет из Лиги чемпионов от Баварии в прошлом сезоне и историю с желанием Месси покинуть клуб. Аргентинец все же остался, но произошли другие изменения. Команду возглавил Рональд Куман.

Ушли: Артуро Видаль, Нельсон Семеду, Артур, Иван Ракитич, Арда Туран, Луис Суарес и другие менее значимые футболисты для каталонского клуба.

Пришли: Педри, Матеус Фернандес, Сержиньо Дест, Тринкан и Миралем Пьянич

История противостояний

С киевским Динамо Барселона встречалась целых 10 раз. И хотя "блаугранас" имеют позитивную для себя статистику в играх с киевлянами (6 побед, 1 ничья, 3 поражения), именно матчи против Барселоны часто вспоминают болельщики киевского Динамо, когда говорят о легендарных победах клуба.

06.03.1991, Кубок обладателей кубков УЕФА, 1/4 финала, Киев, НСК Олимпийский

Динамо – Барселона 2:3

Голы: Заец, 32, Саленко, 82 – Бакеро, 5, Урбано, 45, Стоичков, 63

19.03.1991, Кубок обладателей кубков УЕФА, 1/4 финала, Барселона, Камп Ноу

Барселона – Динамо 1:1

Голы: Амор, 90 – Юран, 62

04.03.1992, Кубок европейских чемпионов, группа B, Киев, Стадион Динамо имени Валерия Лобановского

Динамо – Барселона 0:2

Голы: Стоичков, 32, Салинас, 68

18.03.1992, Кубок европейских чемпионов, группа В, Барселона, Камп Ноу

Барселона – Динамо 3:0

Голы: Стоичков, 59, 83, Салинас, 87

15.09.1993, Лига чемпионов, Киев, НСК Олимпийский

Динамо – Барселона 3:1

Голы: Шкапенко, 6, Леоненко, 45, 56 – Куман, 56

29.09.1993, Лига чемпионов, Барселона, Камп Ноу

Барселона – Динамо 4:1

Голы: Лаудруп, 9, Бакеро, 17, 47, Куман, 67 – Ребров, 28

22.10.1997, Лига чемпионов, группа С, Киев, НСК Олимпийский

Динамо – Барселона 3:0

Голы: Ребров, 6, Максимов, 32, Калитвинцев, 65

05.11.1997, Лига чемпионов, группа С, Барселона, Ноу Камп

Барселона – Динамо 0:4

Голы: Шевченко, 9, 32, 44, Ребров, 79

29.09.2009, Лига чемпионов, группа F, Барселона, Ноу Камп

Барселона – Динамо 2:0

Голы: Месси, 25, Педро, 76

09.12.2009, Лига чемпионов, группа F, Киев, Стадион Динамо имени Валерия Лобановского

Динамо – Барселона 1:2

Голы: Милевский, 2 – Хави, 33, Месси, 86

Ожидания от встреч с этой командой

Как и в случае с Ювентусом, ничем хорошим, скорее всего, встречи Динамо с Барселоной не закончатся. Не стоит ожидать повторения сказки 1997-го года. Опять же, 1 очко в двух матчах с каталонцами будет за счастье.

Ференцварош

Жребий из четвертой корзины

Позиция в клубном рейтинге УЕФА: 117

Общая стоимость состава на Transfermarkt: 24 250 000 €

Самый дорогой игрок по оценкам Transfermarkt: Александр Зубков (2 000 000 €)

История

Ференцварош – венгерский футбольный клуб, который был основан в том же году, что и Барселона – в 1899. За это время команда из Будапешта 30 раз становилась чемпионом Венгрии, 20 раз завоевывала Кубок Венгрии. Имеет в своем музее один еврокубок – кубок Ярмарок (предшественник Кубка УЕФА и Лиги Европы). В том финале был обыгран туринский Ювентус. А вот уже в другом финале, в финале Кубка обладателей кубков 1975 года, Ференцварош проиграл киевскому Динамо. Один раз венгерский клуб участвовал в групповом этапе Лиги чемпионов. Было это в далеком 1995-м году.

Нынешние реалии

За свое время работы в Ференцвароше Сергей Ребров сумел сколотить боеспособный коллектив и вывести клуб на определенно новый качественный уровень. Выход в групповой этап – это уже большое счастье и победа для венгерского футбола.

Главным усилением перед стартом сезона стала новость о том, что Ференцварош сумел выкупить контракт Александра Зубкова у донецкого Шахтера.

История противостояний

Единственный матч между этими командами мы уже вспоминали выше.

14.05.1975, Кубок обладателей кубков УЕФА, финал, Базель, Сент Якоб-Парк

Динамо – Ференцварош 3:0

Голы: Онищенко, 18, 39, Блохин, 67

Ожидания от встреч с этой командой

Ференцварош – это прямой конкурент Динамо в борьбе за третье место в группе, которое позволит команде весной продолжить свои выступления в Лиге Европы. Несмотря на самый скромный бюджет и перспективы будапешстского клуба, одно преимущество у Сергея Реброва над другими есть – он работает с командой не первый сезон в отличии от Мирчи Луческу, Рональда Кумана и Андреа Пирло.

Главные интриги группы

Хитросплетений в группе огромное количество. Из наиболее знаковых – это, конечно же, легендарное противостояние Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Это противостояние Луческу против Реброва, Реброва против Динамо…

Понятно, что в этой группе есть 2 команды, которые будут бороться за первое место и две, которые будут бороться за третье, но от этого магия и своеобразный шарм этой группы никуда не пропадает.

Интересный факт: в качестве игрока Сергей Ребров забивал в ворота и Динамо, и Ювентуса, и Барселоны.

Группа выглядит интересно. Очень хочется увидеть несколько громких и звонких неожиданностей.

Сергей Горбаченко, Football.ua