Харатин: Сыграть с родным Динамо в Лиге чемпионов — это очень круто

Хавбек прокомментировал результаты жеребьевки.

Полузащитник Ференцвароша Игорь Харатин поделился своими эмоциями о результатах жеребьевки в Лиге чемпионов, где его команда сыграет с Динамо, Ювентусом и Барселоной.

"Результат жеребьевки очень интересный, сыграем с отличными командами. Это самая интересная группа, которая могла получиться. Сыграть с родным Динамо в Лиге чемпионов — это очень круто. Противостоять Месси и Роналду - это моя мечта".

"Буду отдавать все силы на поле. Ференцварош хочет показать себя не только в Венгрии, но и в Европе. Будем бороться с Динамо, Барселоной и Ювентусом. С этими командами можно играть — у всех их игроков по две ноги и по две руки, всех можно обыграть", — сказал Харатин телеканалу Футбол.

Также свое мнение о прошедшем жребии высказал главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров.