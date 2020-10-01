Недвед: Динамо — очень сплоченная команда

Функционер высказал свое мнение об игре киевлян.

Директор Ювентуса Павел Недвед прокомментировал будущее противостояние туринцев против Динамо в Лиге чемпионов.

"Киевское Динамо — очень сплоченная команда, с таким опытным тренером, как Луческу, который вошел в историю Шахтера, и если нам придется ехать в Украину зимой, это будет дополнительными трудностями.

"Ференцварош? Венгры неизвестны, они не обычные соперники, но, зная венгерский футбол, у них наверняка будет много талантов, и мы должны быть осторожны во всех матчах: это всегда Лига чемпионов, и любая команда может поставить вас в тяжелое положение", — сказал Недвед официальному сайту туринцев.

Ранее свое мнение о жребии высказал ассистент главного тренера Динамо Огнен Вукоевич.