Левандовски — футболист года по версии УЕФА

Футболист получил очередную награду на жребии.

Во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2020/21, нападающий Баварии Роберт Левандовски получил награду лучшему игроку прошедшего сезона по версии УЕФА.

Напомним, польский футболист забил 15 голов и отдал шесть результативных передач в десяти поединках Лиги чемпионов, выиграв с "красными" турнир.

Кроме того, Левандовски ожидаемо получил награду лучшего форварда прошлого розыгрыша турнира.

Ранее стали известны все квартеты группового этапа Лиги чемпионов. Также своих соперников узнали Динамо и Шахтер.