Стали известны три последних участника группового этапа Лиги чемпионов

Завершились заключительные поединки плей-офф квалификации главного еврокубка.

Прошли три последних матча стадии плей-офф квалификации в групповой этап Лиги чемпионов, по итогам которых путевку в следующий этап получили три команды.

Зальцбург повторно обыграл Маккаби на своем поле. Мидтьюлланд же добился разгромной волевой победы после ничейного результата в первом матче. Краснодар, в свою очередь, подтвердил свое преимущество по итогам первой игры с ПАОКом победой со счетом 2:1.

Зальцбург — Маккаби Тель-Авив 3:1 (2:1 — первый матч)

Голы: Дака, 16, 68, Собослаи, 45+4 — Карзев, 30

Мидтьюлланд — Славия П 4:1 (0:0 — первый матч)

Голы: Каба, 65, Шольц, 83, Оньека, 88, Дрейер, 90+1 — Олайинка, 3

ПАОК — Краснодар 1:2 (1:2 — первый матч)

Голы: Эль-Каддури, 77 — Михайлидис, 73 (в свои ворота), Кабелла, 78

Напомним, что в четверг, 1 октября, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка раунда группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, этап состоит из шести поединков, в рамках которой команды сыграют в двухматчевом формате — дома и на выезде.

Примечательно, что впервые за пять лет в групповом этапе Лиги чемпионов сыграют две украинские команды.