Как Ференцварош с Ребровым пробился в ЛЧ — обзор матча с Мольде

Предлагаем вашему вниманию обзор ответной встречи команд.

В ответном матче плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов Ференцварош сыграл в нулевую ничью с Мольде со счетом 0:0. Первая встреча команд на поле норвежского клуба закончилась со счетом 3:3, что позволило подопечным Сергея Реброва гарантировать выход в групповой раунд.

Стоит отметить, что Ференцварош пробился в групповой этап Лиги чемпионов впервые с сезона-1995/96.



Ференцварош – Мольде 0:0

Ференцварош: Дибус, Ботка, Блажич, Хайстер, Ловренчич, Шигер (Лаидуни, 79), Харатин, Зубков, Сомалиа (Фримпонг, 87), Нген (Изаэл, 79), Узуни.

Мольде: Линде, Педерсен, Грегерсен, Хеуген, Хестад, Эллингсен, Эйкрем, Хуссайн (Омоиджуанфо, 83), Эурснес, Джеймс, Кнудтсон (Брюнхильдсен, 64).

Предупреждения: Ботка – Эурснес, Джеймс, Хестад.