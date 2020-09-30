Миколенко: Вроде бы и выиграли со счетом 3:0, но могли пропускать много мячей, много ошибок было

Защитник подвел итог игре против Гента.

Крайний защитник Динамо Виталий Миколенко высказал свое мнение о матче, в котором его команда обыграла Гент (3:0).

"После игры двоякие чувства. Вроде бы и выиграли со счетом 3:0, но могли пропускать много мячей, много ошибок было… Выключились после третьего гола. Первый гол немного успокоил игру. Второй еще больше. А после третьего мяча вся команда выключилась. Поэтому у нас в раздевалке немного двоякие эмоции.

Никаких авантюр в защите не было. Просто было много навесов в штрафную и ударов по воротам. После третьего гола вся команда как будто выключилась, начала нервничать, в связи с чем начали возникать моменты у наших ворот.

Считаю, что тот состав, который выходит на футбольное поле в той или иной игре, и является оптимальным на данный момент. Но команда – это не только эти 11 человек", — цитирует Миколенко официальный сайт Динамо.

Ранее удачный для киевлян поединок прокомментировал полузащитник Жерсон Родригес.