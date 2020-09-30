Жерсон: Групповой этап Лиги чемпионов — это совершенно новый уровень

Полузащитник высказался об успехе команды.

Полузащитник Динамо Жерсон Родригес прокомментировал победу над Гентом и выход команды в групповом этап Лиги чемпионов.

"Я думаю, мы выступили хорошо. Сыграли компактно, как и просил нас тренер, и неплохо контратаковали. И я бы не сказал, что противник был слабый. Просто мы хорошо защищались и неплохо выбегали в контратаки.

Групповой этап Лиги чемпионов — это совершенно новый уровень. И мы будем готовиться. Уверен, тренерский штаб выработает правильную стратегию. Нам надо только тренироваться и надеяться на лучшее", — сказал Родригес официальному сайту киевлян.

Ранее свое мнение о поединке против бельгийцев высказал голкипер Динамо Георгий Бущан.