Бущан: Хотелось бы сыграть лучше, но главное — результат

30 сентября 2020

Георгий Бущан, ФК Динамо

Голкипер Динамо — о матче против Гента и выходе в групповой этап Лиги чемпионов.

Динамо повторно обыграло Гент и вышло в групповой этап Лиги чемпионов. В ответной игре киевляне  разобрались с бельгийский оппонентом и довели дело до нужного результата. Ход встречи прокомментировал голкипер хозяев Георгий Бущан. 

О своих эмоциях

"Я счастлив, но второй тайм смазал эмоции, которые хотелось бы прочувствовать. В целом эмоции положительные. У большинства игроков это будет первая Лига чемпионов. Честно скажу — я счастлив".

О втором тайме

"Мы забили третий мяч, и это успокоило нас. Кроме того, накопилась усталость. Думаю, Мистер укажет нам на наши ошибки, и мы их исправим. И в дальнейшем такого не будет". 

"Сегодня все решила реализация? Получается, что да". 

Об установке Луческу

"Мы реализовали установку до третьего забитого мяча. Знали, что соперники будут прессинговать, будет совсем другой футбол, чем в Генте. Во втором тайме хотелось бы сыграть получше, но главное — результат. Игра забудется, а результат останется". 

О праздновании выхода в ЛЧ

"У нас в воскресенье очень важная игра. Все празднования мы оставим на потом".

О том, какая роль будет Динамо в групповом этапе ЛЧ: 

"Думаю, что это будет история и очень большой и полезный опыт для нас", — приводит слова Георгия Бущана официальный сайт Динамо. 

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Динамо — Гент

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