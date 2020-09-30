Бущан: Хотелось бы сыграть лучше, но главное — результат

Голкипер Динамо — о матче против Гента и выходе в групповой этап Лиги чемпионов.

Динамо повторно обыграло Гент и вышло в групповой этап Лиги чемпионов. В ответной игре киевляне разобрались с бельгийский оппонентом и довели дело до нужного результата. Ход встречи прокомментировал голкипер хозяев Георгий Бущан.

О своих эмоциях:

"Я счастлив, но второй тайм смазал эмоции, которые хотелось бы прочувствовать. В целом эмоции положительные. У большинства игроков это будет первая Лига чемпионов. Честно скажу — я счастлив".

О втором тайме:

"Мы забили третий мяч, и это успокоило нас. Кроме того, накопилась усталость. Думаю, Мистер укажет нам на наши ошибки, и мы их исправим. И в дальнейшем такого не будет".

"Сегодня все решила реализация? Получается, что да".

Об установке Луческу:

"Мы реализовали установку до третьего забитого мяча. Знали, что соперники будут прессинговать, будет совсем другой футбол, чем в Генте. Во втором тайме хотелось бы сыграть получше, но главное — результат. Игра забудется, а результат останется".

О праздновании выхода в ЛЧ:

"У нас в воскресенье очень важная игра. Все празднования мы оставим на потом".

О том, какая роль будет Динамо в групповом этапе ЛЧ:

"Думаю, что это будет история и очень большой и полезный опыт для нас", — приводит слова Георгия Бущана официальный сайт Динамо.

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Динамо — Гент.