Забарный: Три года не попадали в Лигу чемпионов, и сейчас наконец-то вышли

Защитник Динамо — о выходе своей команды в групповой этап ЛЧ.

Динамо повторно обыграло Гент и вышло в групповой этап Лиги чемпионов. В ответной игре киевляне спокойно разобрались с бельгийский оппонентом и уверенно довели дело до нужного результата. Комментарий по игре дал защитник хозяев Илья Забарный.

"Игра была тяжелая, мы готовились, счет был 0:0, когда выходили. Эмоции только положительные! Три года не попадали в Лигу чемпионов, и сейчас наконец-то вышли. Ребята молодцы, поздравляю команду".

"Да, были негативные моменты в обороне. Но, думаю, мы все проанализируем и исправим ошибки".

О плане на игру:

"План был контролировать мяч и игру, играть спокойно. Время было на нашей стороне. Что касается того, что не удалось — мы слишком рисковали сзади, нужно было сыграть чуть проще. А так, думаю, план удался, — приводит слова Ильи Забарного официальный сайт Динамо.

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Динамо — Гент.