Ответную встречу Динамо и Гента обслужит Марчиняк

27 сентября 2020

Шимон Марчиняк, Getty Images

На поединок квалификации ЛЧ назначен польский арбитр.

Матч между Динамо и Гентом в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов обслужит польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марчиняком, сообщает официальный сайт УЕФА.

Главный арбитр: Шимон Марчиняк;

Ассистенты арбитра: Павел Сокольницки и Томаш Листкевич;

Видеопомощник рефери: Павел Гиль;

Ассистент видеопомощника рефери: Томаш Квятковски;

Четвертый арбитр: Павел Рачковски.

Напомним, первая встреча команд завершилась выездной победой киевлян со счетом 2:1.

Матч Динамо – Гент состоится во вторник, 29 сентября и начнется в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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