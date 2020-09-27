лента новостей

14:24

Ответную встречу Динамо и Гента обслужит Марчиняк

11:44

Дорш: Кто сказал, что у Гента нет шансов выйти в Лигу чемпионов?

21:22

Лига чемпионов-2020/21: расписание и результаты матчей

16:48

"Гент просто излучает неуверенность": реакция бельгийских CМИ на поражение от Динамо

13:58

Луческу обошел Лобановского по числу матчей в еврокубках во главе украинских команд

13:24

Динамо остался последний шаг навстречу ЛЧ, но у Луческу еще много работы

08:56

Тренер Гента Де Декер: Могли сыграть намного лучше в матче с Динамо

08:00

Гент — Динамо. Наши оценки

07:55

Сидорчук: Динамо хотело забить третий гол, но не получилось

07:35

Кляйндинст: Генту по силам выиграть в ответном матче с Динамо