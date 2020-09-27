Ответную встречу Динамо и Гента обслужит Марчиняк

Матч между Динамо и Гентом в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов обслужит польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марчиняком, сообщает официальный сайт УЕФА.
Главный арбитр: Шимон Марчиняк;
Ассистенты арбитра: Павел Сокольницки и Томаш Листкевич;
Видеопомощник рефери: Павел Гиль;
Ассистент видеопомощника рефери: Томаш Квятковски;
Четвертый арбитр: Павел Рачковски.
Напомним, первая встреча команд завершилась выездной победой киевлян со счетом 2:1.
Матч Динамо – Гент состоится во вторник, 29 сентября и начнется в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.