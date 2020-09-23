Динамо одержало победу в выездном матче против Гента

Три представителя Украины из состава бельгийского клуба провели провальный для себя поединок (1:2).

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Гент — Динамо 1:2

Голы: Кляйндинст, 41 — Супряга, 10, Де Пена, 79



Гент: Руф — Кастро-Монтес, Пластун, Нгадеу-Нгаджу, Фортуна — Овусу, Дорш — Безус, Яремчук (Кляйндинст, 25), Оджиджа-Офое (Ботака, 62) — Депуатр (Мохаммади, 72).



Динамо: Бущан — Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев — Сидорчук — Родригес (Цыганков, 59), Шапаренко (Шепелев, 81), Буяльский, Де Пена — Супряга (Вербич, 66).



Предупреждения: Фортуна, Безус, Оджиджа-Офое — Родригес, Шепелев



На 53-й минуте удален Роман Безус (Гент) (второе предупреждение).