Динамо одержало победу в выездном матче против Гента

23 сентября 2020

Гент — Динамо, twitter.com/bwinBE

Три представителя Украины из состава бельгийского клуба провели провальный для себя поединок (1:2).

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.

Гент — Динамо 1:2
Голы: Кляйндинст, 41 — Супряга, 10, Де Пена, 79

Гент: Руф — Кастро-Монтес, Пластун, Нгадеу-Нгаджу, Фортуна — Овусу, Дорш — Безус, Яремчук (Кляйндинст, 25), Оджиджа-Офое (Ботака, 62) — Депуатр (Мохаммади, 72).

Динамо: Бущан — Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев — Сидорчук — Родригес (Цыганков, 59), Шапаренко (Шепелев, 81), Буяльский, Де Пена — Супряга (Вербич, 66).

Предупреждения: Фортуна, Безус, Оджиджа-Офое — Родригес, Шепелев

На 53-й минуте удален Роман Безус (Гент) (второе предупреждение).
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