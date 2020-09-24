Луческу обошел Лобановского по числу матчей в еврокубках во главе украинских команд

Румынский специалист установил рекорд.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу провел свой 136-й матч в еврокубках во главе украинских команд, обойдя экс-наставника киевлян Валерия Лобановского.

Румынский специалист провел 134 поединка в евротурнирах во главе Шахтера, а матч против Гента стал для него 90-м в рамках Лиги чемпионов.

Лобановский, в свою очередь, провел во главе Динамо 135 матчей, 94 из которых пришлись на Лигу чемпионов. Тройку замыкает Мирон Маркевич, у которого 79 игр в еврокубках.

Ранее Луческу дал свой комментарий после матча с Гентом, отметив положительный результат команды.