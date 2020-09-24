Луческу: Главным в игре с Гентом был результат, и им я очень доволен

Наставник киевлян прокомментировал успех во встрече с бельгийским клубом.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу поделился своим мнением о выездной победе в первом матче с Гентом (2:1) в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

"Как я и говорил, главное в этой игре – результат, и им я очень доволен. Второй тайм дался нам лучше. Впереди у нас еще ответная игра, и мы должны уже начинать готовиться к ней.

Сегодня мы начали очень хорошо, забили быстрый мяч, и я надеялся, что нам удастся забить и второй, и третий гол. Но, к сожалению, мы упустили нити игры, и соперники, поймав кураж, создали давление на наших защитников и заработали стандарт, с которого и отыгрались в первом тайме.

Игра была быстрой, в том числе из-за того, что поле было скользкое, было много контактной борьбы, поэтому я решил ничего не менять в перерыве, а сделать замены во втором тайме, поскольку очень тяжело входить в такую игру", – приводит слова Де Пены официальный сайт клуба.

Ответный матч между Динамо и Гентом состоится в Киеве на НСК Олимпийский во вторник, 29 сентября.