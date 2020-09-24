Сидорчук: Динамо хотело забить третий гол, но не получилось

Капитан киевлян поделился своим мнением о победе команды.

Полузащитник Динамо Сергей Сидорчук прокомментировал победу команды (2:1) в первом матче плей-офф раунда Лиги чемпионов против Гента.

"Не думаю, что скользкий газон сильно повлиял на игру. В принципе, поле было хорошего качества и, думаю, не сказалось на нарушениях. Если вспомнить даже удаление, то Безус заработал его за жесткую игру. Но такая игра объяснима, ведь на кону – групповой этап Лиги чемпионов.

Я не отделяю себя от команды. Для меня главное, чтобы команда победила, а игру будет оценивать главный тренер.

Мы хотели забить третий гол, и игра давалась с самого начала, и главный тренер настаивал на том, чтобы мы не останавливались и попытались забить еще. Но не получилось. Надеемся, что это удастся сделать в Киеве", – рассказал Сидорчук в комментарии официальному сайту клуба.

Ответный матч между Динамо и Гентом состоится в Киеве 29 сентября. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.