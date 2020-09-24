Кляйндинст: Генту по силам выиграть в ответном матче с Динамо

Форвард прокомментировал исход встречи с киевлянами.

Нападающий Гента Тим Кляйндинст поделился своим мнением о поражении от Динамо (1:2) в первом матче плей-офф раунда Лиги чемпионов.

Немецкий форвард отличился единственным голом в составе "буйволов", но это не помогло им избежать поражения.

"Естественно. Для нападающего всегда очень важно забивать голы, особенно в таких играх. К сожалению, мы проиграли, но лично для меня было очень важно забить первый гол за Гент. Я очень счастлив и постараюсь продолжать в том же духе

Однозначно, нас ждет очень тяжелая игра в Киеве. Ведь теперь соперник ведет в счете, и нам необходимо забивать как минимум два мяча и не пропускать. Естественно, это будет очень непросто сделать, но я считаю, что нам по силам выиграть в ответном матче", – приводит слова Кляйндинста официальный сайт украинского клуба.

Ответный матч между Динамо и Гентом состоится в Киеве 29 сентября. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.