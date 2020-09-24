Де Пена: В ответном матче Динамо нужно действовать еще лучше

Хавбек прокомментировал победу над бельгийским клубом.

Полузащитник Динамо Карлос Де Пена поделился своим мнением о результате первого матча с Гентом в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Уругвайский хавбек отличился голом конце поединка и принес киевлянам победу со счетом 2:1.

"Очень хороший результат, приятная победа, ведь мы забили на выезде. Мы хорошо начали игру, в конце первого тайма Гент начал действовать лучше, но после перерыва мы вернулись в строй и победили. Возможно, бельгийцы не слишком ярко играют в чемпионате, но удачно выступают в еврокубках. Сегодня не было легко. Гент – хорошая команда, и они здесь, потому что этого заслуживают.

В ответном матче нам нужно действовать еще лучше. Гент будет атаковать, чтобы отыграться", – приводит слова Де Пены официальный сайт клуба.

Ответный матч между Динамо и Гентом состоится в Киеве на НСК Олимпийский во вторник, 29 сентября.