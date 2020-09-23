Т — тактика: игроки Динамо разыграли право на штрафной на "камень-ножницы-бумага"

В киевском клубе царит отличная атмосфера.

Курьезный момент приключился в поединке плей-офф отбора Лиги чемпионов между Гентом и Динамо. В одном из эпизодов киевляне получили право на штрафной, который захотели исполнить Николай Шапаренко и Карлос Де Пена.

Решили этот вопрос динамовцы при помощи народного средства — игры "камень — ножницы — бумага". Украинец поставил "бумагу", уругваец — "камень", поэтому именно он пробивал стандарт. Голкипер Гента справился с этим ударом.



Стоит отметить, чтот этот способ гораздо гуманнее того, который в 2005 году использовали другие динамовцы, Родриго и Александр Алиев. Тогда известный ныне видеоблогер пробил по мячу, а бразилец — ему по ногам, за что и был удален с поля.

Счет в матче Гент — Динамо равный — 1:1 после первого тайма. Вы можете следить за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции от Football.ua.