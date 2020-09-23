Безуса удалили с поля в матче с Динамо

Хавбек сборной Украины пропустит ответный матч в Киеве.

Полузащитник Гента Роман Безус был удален с поля на 54-й минуте матча против Динамо. Украинец перебрал желтых карточек. Таким образом, он пропустит ответный поединок, который состоится 29 сентября.

Сначала Роман наступил на ногу Николаю Шапаренко, а вскоре после этого грубо сыграл в подкате против Виталия Буяльского.



Еще один украинец Гента и бывший динамовец Роман Яремчук также не доиграл матч до конца. В его случае причиной стала травма в середине первого тайма.

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