Гент — Динамо. Накануне

Football.ua представляет анонс матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Единственным соперником Динамо на пути в групповой этап Лиги чемпионов остался Гент, с которым киевляне встретятся в Бельгии в рамках первого поединка раунда плей-офф квалификации турнира.

Среда, 23 сентября, 22:00. Гент Стэдиум, Гент. Главный арбитр — Овидиу Хацеган (Румыния). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Динамо крайне успешно стартовало в текущем сезоне еврокубков. В то время, как многие эксперты называли АЗ фаворитом в очном противостоянии с киевлянами, подопечные Мирчи Луческу сдержали давление соперника в первом тайме, а во втором отправили в его ворота два безответных мяча и пробились в плей-офф квалификации Лиги чемпионов (2:0).

Гент, в свою очередь, в третьем квалификационном раунде ожидал домашний поединок против Рапида. Ввиду пропущенного гола на 36-й минуте, австрийскому клубу пришлась гораздо больше концентрироваться на атаке во второй половине встречи. Рапиду удалось забить в компенсированное время, но этого оказалось недостаточно для прохода в следующий раунд (2:1). Соперником Динамо стал Гент, за который выступают три украинца в лице Романа Яремчука, Романа Безуса и Игоря Пластуна.

Динамо не только успешно начало еврокубковый сезон, но и преуспело во внутренних соревнованиях. Под руководством нового наставника Мирчи Луческу "бело-синие" обыграли Шахтер в матче за Суперкубок Украины, а также добыли две победы и одну ничью в украинской Премьер-лиге.

Тем не менее, головной боли тренерский штаб киевлян не лишен из-за большого количества игроков обороны в лазарете, Так, Никита Бурда вновь получил травму, Денис Попов заболел ангиной, из-за повреждения пропустит предстоящий матч и Александр Тымчик. Кроме того, единственный поединок за молодежную команду провел Артем Шабанов, а ключевой полузащитник Беньямин Вербич лишь недавно восстановился от травмы и набирает игровую форму.

Что касается Гента, то в новом сезоне чемпионата Бельгии команда добыла всего две победы, а четыре поединка завершились для "буйволов" поражениями. Однако наибольший интерес со стороны прессы вызвало увольнение Ласло Белени с поста главного тренера и назначение на эту должность Вима Де Декера. Причиной расторжения контракта со специалистом стала плохая атмосфера внутри команды. Интересно, что в СМИ ранее сообщалось о конфликте экс-главного тренера с Яремчуком.

Тем не менее, в матче с Динамо руководить Гентом теперь будет Вим Де Декер, и теперь стоит поговорить о кадровых проблемах в бельгийском клубе. В стане соперника "бело-синих" Георгий Чакветадзе повредил колено и точно пропустит предстоящий матч. Также проблемы со здоровьем испытывают три ключевых Гента — полузащитники Роман Безус и Свен Кумс, а также нападающий Лоран Депуатр.

Интересные факты

- Динамо и Гент дважды встречались за всю историю, а произошло это в сезоне-2010/11. Киевляне добыли тогда две победы — 3:0 и 3:1.

- Суммарная трансферная стоимость футболистов Гента по версии Transfermarkt составляет 79,73 миллиона евро, при этом самый дорогой игрок — украинец Роман Яремчук (9,5 млн евро);

- Суммарная трансферная стоимость футболистов Динамо по версии Transfermarkt составляет 97,10 миллиона евро, а самым дорогим игроком является Виктор Цыганков (19,00 млн евро);

- Главный арбитр встречи Овидиу Хацеган судил 11 матчей украинских команд и сборной Украины, и ни в одном из них наши соотечественники не потерпели поражения;

- Гент провел с украинскими командами 6 поединках, в которых добыл 1 победу, 1 ничью и потерпел 6 поражений.

Ориентировочные составы



Гент: Руф — Фортуна, Арсланаджич, Пластун, Кастро-Монтес — Овусу, Дорш, Кумс — Яремчук, Депуатр, Ботака

Динамо: Бущан — Караваев, Кендзера, Сирота, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко — Родригес, Буяльский, Де Пена — Супряга.

Слова тренеров в преддверии матча



Вим Де Декер, главный тренер Гента:

"Таких матчей, как против Динамо, все ждут с нетерпением. Это уже не венский Рапид, это совершенно другой уровень".

"На сей раз нам придется провести два матча против очень сильной, сбалансированной команды, по итогам которых, я надеюсь, нас ждет приятный приз в виде группового раунда Лиги чемпионов".

Мирча Луческу, главный тренер Динамо:

"В первую очередь, хочу отметить, что Гент — очень хорошая команда. У нее сменилось два тренера за короткий период. Это сложно для любой команды. То, что Гент начал свой национальный чемпионат не лучшим образом, и в команде появилось 11 новых игроков и столько же ушло, ни о чем не говорит. Конечно, для тренера это всегда тяжело. Но в любом случае Гент — это серьезный соперник. Команда доказала это двумя победами в последних матчах – над Мускроном и Рапидом, которые мы анализировали".