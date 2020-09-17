Харатин: У Ференцвароша большие шансы пройти в групповой этап Лиги чемпионов

Украинский хавбек высказался о победе над загребским Динамо в квалификации ЛЧ.

Ференцварош сумел пробиться в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов благодаря победе над загребским Динамо. Полузащитник венгерского клуба Игорь Харатин поделился эмоциями от результата этой встречи и оценил шансы своей команды в предстоящем матче с Мольде.

"Ференцварош только раз попадал в групповой этап Лиги чемпионов. Поэтому у нас есть большой шанс сотворить историю для этого клуба".

"Болельщики за пределами стадиона? Они нас очень поддерживали и во время игры, и после. Поэтому благодарю всех фанатов, которые за нас болели".

"Узуни, который забил и в свои, и в чужие ворота? Да, немного потравили его после матча. Но он молодец – забил решающий гол. Я его поздравляю, он принес нам победу".

"Знаем ли что-то о следующем сопернике? Еще нет. Есть немного времени порадоваться. Дальше игра в Кубке, после которой будем готовиться к Мольде. У нас большие шансы пройти дальше. Думаю, надо этим пользоваться", — заявил Харатин в программе Футбол NEWS.