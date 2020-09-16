Лига чемпионов: Ференцварош одолел Динамо Загреб, брестское Динамо вылетело в Лигу Европы

Вашему вниманию результаты поединков третьего раунда квалификации Лиги чемпионов за 16 сентября.

Завершились два поединка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между венгерским Ференцварошем и загребским Динамо, а также между Маккаби Тель-Авив и Динамо-Брест.

Ференцварош, главным тренером которого является Сергей Ребров, сумел пробиться в раунд плей-офф квалификации ЛЧ благодаря победе над хорватским клубом. Украинский полузащитник Игорь Харатин вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут.

Ференцварош — Динамо Загреб 2:1

Голы: Ловренчич, 2, Узуни, 65 — Узуни, 23 (АГ)

Динамо-Брест минимально проиграло Маккаби Тель-Авив, поэтому продолжит свой еврокубковый путь в групповом этапе Лиги Европы. Украинцы Артем Милевский и Евгений Хачериди вышли на поле с первых минут, однако были заменены во втором тайме.

Маккаби Тель-Авив — Динамо-Брест 1:0

Гол: Битон, 50 (пен.)