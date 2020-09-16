Лига чемпионов: Ференцварош одолел Динамо Загреб, брестское Динамо вылетело в Лигу Европы

16 сентября 2020

Футболисты Ференвароша, фото ФК Ференцварош

Вашему вниманию результаты поединков третьего раунда квалификации Лиги чемпионов за 16 сентября.

Завершились два поединка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между венгерским Ференцварошем и загребским Динамо, а также между Маккаби Тель-Авив и Динамо-Брест.

Ференцварош, главным тренером которого является Сергей Ребров, сумел пробиться в раунд плей-офф квалификации ЛЧ благодаря победе над хорватским клубом. Украинский полузащитник Игорь Харатин вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут.

Ференцварош — Динамо Загреб 2:1
Голы: Ловренчич, 2, Узуни, 65 — Узуни, 23 (АГ)

Динамо-Брест минимально проиграло Маккаби Тель-Авив, поэтому продолжит свой еврокубковый путь в групповом этапе Лиги Европы. Украинцы Артем Милевский и Евгений Хачериди вышли на поле с первых минут, однако были заменены во втором тайме.

Маккаби Тель-Авив — Динамо-Брест 1:0
Гол: Битон, 50 (пен.)

Команды
 
 Rambler's Top100