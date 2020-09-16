Динамо — АЗ: феномен Луческу и госпожа Фортуна. Новый подкаст Football.ua

Николай Балецкий и Александр Пузик совместно с представителями Isport.ua обсудили вчерашний поединок.

Киевское Динамо смогло преодолеть третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, обыграв дома АЗ из Алкмаара – 2:0. О перипетиях матча, а также ожидающем в раунде плей-офф отбора Генте — в разговоре Николая Балецкого, Александра Пузика, Василия Войтюка и Сергея Горбаченко.

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