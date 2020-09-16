"АЗ ожидала неудача как в штаб-квартире УЕФА, так и на футбольном поле в Украине", — реакция прессы на поражение АЗ от Динамо

Football.ua собрал мнения СМИ о неудаче алкмаарского клуба в Лиге чемпионов.

В матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов Динамо одолело АЗ со счетом 2:0 и прошло в следующий раунд.

Изначально нидерландский клуб считался небольшим фаворитом этого противостояния и всерьез рассчитывал на попадание в групповой этап, однако сильнее оказались хозяева поля. В раунде плей-офф Динамо сыграет с бельгийским Гентом, а "красно-белые" будут готовиться к старту в групповом раунде Лиге Европы.

Football.ua собрал реакцию нидерландских СМИ на поражение АЗ в киевском матче.

"АЗ ехал на выездной матч Динамо с надеждами, и в первом тайме все складывалось гладко, но забить за первые 45 минут команде не удалось. Во втором тайме дверь закрылась прямо перед носом АЗ, когда спустя пять минут Жерсон Родригес открыл счет в матче. Гости пошли вперед, что стало причиной провалов в обороне. Николай Шапаренко сделал счет 2:0 в финальной части поединка", – кратко резюмировал исход матча портал Voetbalkrant.com.

"АЗ пытался летом добиться попадания в групповой этап Лиги чемпионов через кабинеты в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Их ожидала неудача. На футбольном поле к Украине клуб также потерпел провал. Теперь команде из Алкмаара предстоит готовиться к борьбе в Лиге Европы после обидного поражения от Динамо Киев (2:0)" – так описало поражение алкмаарского клуба издание De Telegraaf.

В этом же издании говорится, что непопадание АЗ в Лигу чемпионов будет означать для клуба большие финансовые потери и возможное расставание с лидерами. Интерес на трансферном рынке вызывают такие игроки "красно-белых", как Калвин Стенгс, Майрон Боаду и Оуэн Вейндал.

"В перерыве мы говорили друг другу, что контролируем игру и не должны расслабляться. Но во втором тайме мы просто отдали инициативу. Это очень тяжело. Мы мечтали сыграть в Лиге чемпионов, у нас были неплохие шансы. Это очень большое разочарование", – прокомментировал неудачу клуба капитан Тен Копмейнерс.

"В предыдущем раунде АЗ смог справиться с Викторией Плзень, но Динамо Киев оказался для алкамаарцев слишком сильным соперником.

Команда Арне Слота лучше действовала в первом тайме и имела больше опасных моментов. АЗ планировал продолжить начатое во втором тайме, но неудачный пас от Фредрика Мидтшо в опасной зоне, который привел к голу Родригеша, стал для гостей большим ударом.

Теперь главным турниром для АЗ становится Лига Европы, куда команда уже получила прямую путевку", – резюмировал исход встречи портал Voetbalzone.nl.

"АЗ контролировал игру в Украине и в случае победы прошел бы в раунд плей-офф с большими шансами на попадание в основной турнир. Следующим соперником стал бы скромный Гент. Но после неудачи в Киеве остается довольствоваться Лигой Европы", – сожалеет о поражении "красно-белых", – портал Nos.nl

"Все болельщики Аякса хотят автографы наших игроков, ведь они только и говорят об АЗ", – сообщество болельщиков АЗ ответило на насмешки со стороны фанов соперника

Пресс-служба АЗ без лишних слов охарактеризовала настроение в команде на следующий день после поражения.