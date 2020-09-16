Шапаренко — лучший игрок Динамо в матче против АЗ по версии юзеров Football.ua

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Динамо в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов обыграло АЗ Алкмаар в Киеве — 2:0. Теперь команда Мирчи Луческу в двухматчевом противостоянии раунда плей-офф сразится за попадание в групповой этап с Гентом, который прошел венский Рапид.

По мнению пользователей Football.ua, лучшим среди футболистов Динамо во вчерашнем матче был полузащитник Николай Шапаренко, забивший второй гол во встрече. За него проголосовали 1642 человека (33,7%). Отстал от Николая автор первого гола и предголевой передачи в моменте со вторым взятием ворот Жерсон Родригес — 1376 голосов (28,2%).

Остальные игроки набрали меньше 1000 голосов. Шесть человек проголосовали за вышедшего поздно на замену Александра Андриевского.