Миколенко: Бывают такие игры, что ты обороняешься, выбегаешь качественно в контратаку и забиваешь мяч — это футбол

Защитник киевлян прокомментировал игру против АЗ.

Динамо в поединке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов уверенно обыграло АЗ со счетом 2:0.

Виталий Миколенко рассказал о том, что попросил Луческу в перерыве и выразил готовность играть на той позиции, куда его ставит тренер.

"Что в перерыве говорил Мистер? Не привык говорить, о том, что происходит в раздевалке. На второй тайм постарались выйти и усилить атаку, больше контролировать мяч и выходить качественно в контратаки. У нас это получилось. Бывают такие игры, что ты обороняешься, выбегаешь качественно в контратаку и забиваешь мяч. Это футбол.

Удобно ли действовать на позиции центрального защитника? В принципе, без разницы, где играть, главное, чтобы я играл. Тренер доверил мне эту позицию, что очень важно для меня после травмы. Надеюсь, что и дальше буду продолжать выступать", — приводит слова Миколенко официальный сайт киевлян.

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