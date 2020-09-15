Динамо — АЗ: прогноз букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок с участием киевлян.

Динамо примет на своем поле АЗ и попытается пройти в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов. На этой стадии команды проводят один поединок, поэтому победитель дуэли станет известен уже сегодня.

Преимущество в этой дуэли букмекеры отдают нидерландскому клубу. Так, компания Parimatch дает на победу Динамо коэффициент 2,7. Коэффициента на победу АЗ составляет 2,55, а на ничью – 3,4.

Матч Динамо – АЗ состоится в Киеве на НСК Олимпийский во вторник, 15 сентября, и начнется в 20:00 по киевскому времени. Следить за событиями поединка можно в онлайн-трансляции на Football.ua.