УЕФА представил новый мяч Лиги чемпионов

Компания adidas изготовила новый мяч для следующего розыгрыша ЛЧ.

УЕФА представил новый мяч на сезон Лиги чемпионов-2020/21, сообщает официальный твиттер организации.

Новый мяч от компании adidas получил название Finale 20 и выполнен в белом, а также красном и синем цветах. Мяч впервые будет использоваться на матчах квалификационного раунда Лиги чемпионов на этой неделе.

Групповой раунд этого розыгрыша Лиги чемпионов стартует 20 октября. Финал турнира должен состояться в Стамбуле 29 мая.

Напомним, Динамо примет АЗ в матче третьего квалификационного раунда во вторник, 15 сентября. Следить за событиями поединка можно в онлайн-трансляции на Football.ua.