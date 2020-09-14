Красников: Динамо по силам выйти в группу Лиги чемпионов, но это будет очень сложно

Бывший вице-президент Динамо — о шансах киевлян на выход в групповой этап ЛЧ.

Евгений Красников считает, что на данный момент в составе "бело-синих" выступают "средние футболисты".

"В Динамо собраны достаточно средние игроки. Есть звезды, но в основном подбор исполнителей средний, нормальные ребята. Но попасть в группу ЛЧ даже при таланте Луческу будет очень сложно.

Хотя соперники, которые попались, квалифицированные, но с ними можно бороться. Они не сильнее Шахтера.

Если Динамо удалось обыграть Шахтер, хоть было тяжело, отбивались, в штрафной стояли, но это неважно. Результат добыли. Динамо по силам выйти в группу ЛЧ, но будет очень сложно сделать", — сказал Евгений Красников в эфире программы "Великий футбол".

Напомним, что Динамо сыграет в третьем раунде квалификации к ЛЧ против АЗ 15 сентября.