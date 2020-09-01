Вербич: Луческу нас хорошо подготовит к АЗ

Вингер киевлян рассказал о подготовке к матчу Лиги чемпионов.

Беньямин Вербич рассказал о процессе восстановления после травмы, работе с Луческу и ож

"Тренировки тяжелые. Ведь у меня последний месяц было восстановление. Сейчас мы проводим игровые серии, направленные на удержание мяча. Мне и другим ребятам, которые вернулись после травм — Бурде, Миколенко, это необходимо, так что пауза на матчи сборных очень кстати.

Сыграю ли против АЗ? Об этом не могу говорить, ведь я не тренер. Именно тренер выбирает состав. Пока тренируюсь и буду шаг за шагом возвращаться в команду.

Результаты жеребьевки? Все потенциальные соперники были сильными, ведь это Лига чемпионов. Нужно на все сто процентов продемонстрировать свои лучшие качества. Думаю, что тренер нас хорошо подготовит. Вы же видели по игре с Шахтером, что у нас есть дисциплина. Надо больше поработать с мячом — и будет еще лучше.

АЗ Алкмаар — отличная команда. Хорошо, что играем в Киеве, не нужно никуда лететь. Думаю, что будет очень интересная игра.

Атмосфера в раздевалке при Луческу? Из двух матчей под его руководством мы оба выиграли, провели хорошие игры. Мы работаем, выкладываясь на сто процентов. Тренировки тяжелые, у нас в составе сейчас много футболистов, и все хотят играть", — сказал Вербич.

Напомним, местом проведения матча Динамо — АЗ выбрали арену НСК Олимпийский в Киеве. Поединок пройдет 15 сентября без зрителей в связи с карантинными требованиями.