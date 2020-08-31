Шепелев: Радует, что матч с АЗ пройдет в Киеве, в этом плане у нас есть преимущество

Полузащитник Динамо поделился мнением после жеребьевки.

Динамо в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграет с АЗ. Владимир Шепелев не имел никаких предпочтений перед жеребьевкой, а также доволен тем, что матч состоится в Киеве.

"Если мы хотим играть в групповом этапе Лиги чемпионов, мы должны проходить любого соперника из тех, которые нам могли попасться. Считаю, все команды на этой стадии примерно равны по уровню, разве что Бенфика повыше, но она нам выпасть не могла. Поэтому особых предпочтений у меня не было.

Радует, что матч пройдет в Киеве. Для нас более привычно играть два матча, но в этот раз придется ограничится одним. Повторюсь, хорошо, что он для нас домашний, в этом плане у нас есть преимущество.

Об АЗ много не знаю, видел только один их матч – против Виктории Пльзень, когда они сравняли счет в компенсированное время с пенальти, а затем в экстра-таймах забили еще два мяча. Складывается впечатление, что эта команда сильная, с характером, они хорошо ведут верховую борьбу, впрочем, как и наши команды. У них есть схема, по которой они постоянно играют, и ничего в ней не меняют. Может, против нас они захотят что-то изменить – посмотрим", — приводит слова Шепелева официальный сайт киевлян.

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