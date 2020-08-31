Стали известны все пары третьего раунда отбора Лиги чемпионов

В третьем отборочном раунде Лиги чемпионов сыграют восемь пар команд. Этот раунд будет состоять только из одного матча. Игры пройдут на поле команд, которые указаны первыми.
В раунде плей-офф команды будут играть домашний и выездной поединок. Матчи состоятся 15 и 16 сентября.
Путь чемпионов
Ференцварош (Венгрия) – Динамо Загреб (Хорватия)
Карабах (Азербайджан) – Мольде (Норвегия)
Омония (Кипр) – Црвена Звезда (Сербия)
Мидтьюлланд (Дания) – Янг Бойз (Швейцария)
Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Динамо Брест (Беларусь)
Путь представителей лиг:
ПАОК (Греция) – Бенфика (Португалия)
Динамо Киев (Украина) – АЗ (Нидерланды)
Гент (Бельгия) – Рапид Вена (Австрия)