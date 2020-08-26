АЗ прошел Викторию и может сыграть с Динамо в квалификации Лиги чемпионов

26 августа 2020

АЗ прошел Викторию и может сыграть с Динамо в квалификации Лиги чемпионов

Алкмарцы добились волевой победы в дополнительное время.

АЗ в рамках квалификации в Лигу чемпионов играл против Виктории Плзень. Гости открыли счет в конце встречи, но уже в компенсированное время нидерландцы реализовали пенальти.

В дополнительное время хозяева поля смогли отметиться еще двумя голами и пройти в следующую стадию, где могут сыграть с Динамо.

АЗ Алкмар — Виктория Пльзень 3:1
Голы: Компайнерс, 90+5, Гюдмюндссон, 98, 118 — Лимберски, 78

АЗ: Бизот — Свенссон, Влар (Лейвин, 76), Копмайнерс, Вейндал — Класи (Дрейф, 80), Де Вит, Мидтше — Стенгс (Гудмундссон, 64), Боаду, Идрисси (Сугавара, 93)

Виктория: Грушка — Лимберски, Брабец, Гейда, Гавел — Калвах (Качер, 105), Буха — Мигалик (Ба Луа, 74), Чермак, Копиц (Коваржик, 87) — Богель (Перница, 90+3)

Предупреждения: Лейвин, Гейда, Грушка, Дрейф, Боаду, Вейндал, Гула

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