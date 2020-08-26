Стали известны три возможных соперника Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов

Жеребьевка раунда состоится уже в понедельник, 31-го августа.

Соперником Динамо в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов станет кто-то из трио ПАОК (Греция) / АЗ (Нидерланды) / Рапид (Австрия).

Во втором раунде квалификации Рапид прошел загребскую Локомотиву (1:0), а АЗ в экстра-тайме вырвал победу над Викторией Пльзень (3:1).

Третий раунд квалификации будет состоять из одного матча. Если обладатель Суперкубка Украины-2020 пройдет дальше, то уже в раунде плей-офф его будет ожидать двухматчевое противостояние.

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Матч третьего раунда квалификации состоится 15 или 16 сентября.