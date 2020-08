"Футбол — простая игра: 22 игрока бьют мяч 90 минут, а в итоге немцы обгрывают парижан", — реакция прессы на победу Баварии

Затянувшийся футбольный сезон-2019/20официально завершился финалом Лиги чемпионов. Мюнхенская Бавария, считавшаяся главным фаворитом турнира, подтвердила свой статус и одержала минимальную победу над ПСЖ. Вслед за чемпионским титулом в Бундеслиге и Кубком Германии "красные" завоевали и Кубок чемпионов, проведя невероятный сезон.

Football.ua собрал реакцию прессы и футбольных людей на финал Лиги чемпионов и триумф Баварии.

Немецкое издание Bild отметило то с каким запалом футболисты Баварии праздновали победу в главном еврокубковом соревновании.

"Трехкратные чемпионы дали полного газу! В последние годы соперники на внутренней арене смеялись над футболистами Баварии из-за их вялых празднований чемпионских титулов. Но вечеринка после победы в финале Лиги чемпионов была неистовой.

Находясь еще на стадионе, звезды вечера едва не разнесли салон, а после разъезжали по Лиссабону на двух автобусах, которые во всю сигналили".

Главное спортивное издание Германии Kicker отмечает прогресс мюнхенского клуба по ходу сезона.

"По завершении чрезвычайного во всех отношениях сезона Бавария завоевала требл. Немецкие рекордсмены выиграли все, что только можно. Десять месяцев назад, осенью 2019-го, никто в клубе даже не мог мечтать об этом. Но в 2020 году все сложилось иначе

От недели к неделе игроки Баварии демонстрировали все более впечатляющую игру невероятную жажду к победам. Они шли к успеху через туннель – ни влево, ни вправо, они маршировали прямо к тройной победе. Полностью сконцентрированные, полностью сфокусированные, невероятно алчные".

Французская газета L'Equipe считает, что поражение ПСЖ может стать первым шагом на пути клуба к европейскому триумфу.

"Со слезами на глазах и отсутствующими лицами парижане смотрели, как немцы ликовали после победы Баварии на пустом стадионе Эштадиу да Луж. Бавария разбила мечты ПСЖ о трофее в дебютном финале и выиграла шестой Кубок чемпионов в своей истории. ПСЖ еще вернется, а пока может утешать себя тем фактом, что его соперник на внутренней арене Марсель потерпел неудачу в 1991-м, но завоевал Европу спустя два года".

На Sky Sports игру Баварии уже привычно для нее сравнили с исправно работающей и мощной машиной.

"После вялого старта баварская машина начала набирать обороты. Ее уже не остановить, когда это начинает происходить, а ПСЖ стал еще одной командой, испытавшей это на своем опыте.

Бавария подходила к финалу с 20 победами кряду во всех турнирах. Теперь она одержала 21 победу. Теперь она стала чемпионом Европы в шестой раз в своей славной истории".

Испанское издание Marca отметило игру главного героя вечера Кинглси Комана и действия защитником Баварии.

"Героем вечера стал Кингсли Коман, который отправил мяч в ворота безупречным ударом головой и принес Баварии шестой Кубок чемпионов в истории в самом необычном еврокубковом сезоне. Этот матч также стал кульминацией прекрасного выступления в Лиге чемпионов, где немецкий клуб одержал 11 побед в 11 матчах.

ПСЖ в первом в истории финале Лиги чемпионов ожидало разочарование. Защита Баварии на протяжении большей части матча сдерживала самых опасных игроков парижан – Неймара и Киллиана Мбаппе".

Телевизионный эксперт и бывший форвард сборной Англии Гари Линекер перефразировал свою легендарную фразу о немцах:

"Поздравляю Баварию с победой в Лиге чемпионов. Футбол – простая игра: 22 игрока бьют мяч на протяжении 90 минут, а в итоге немцы (Germans) обыгрывают Жермен (Germains)".

Congratulations to @FCBayernEN on winning the Champions League. Football is a simple game: 22 players kick the ball about for 90 minutes and at the end the Germans beat the Germains.