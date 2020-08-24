Бавария вышла на третье место по количеству побед в Лиге чемпионов

Мюнхенский клуб сравнялся по этому показателю с прошлогодним победителем — Ливерпулем.

Бавария обыграла ПСЖ 1:0 в финале Лиги чемпионов. Таким образом, мюнхенцы выиграли главный еврокубок уже шестой раз в истории (с учетом Кубка европейских чемпионов). Теперь они делят третье место по количеству побед с Ливерпулем.

"Ротен" выигрывали КЕЧ в 1974, 1975 и 1976 годах, а в 2001, 2013 и 2020 триумфовали в Лиге чемпионов. Кроме того, Бавария пять раз проигрывала в финалах – в 1982, 1987, 1999, 2010 и 2012 годах.

Больше Баварии Лигу чемпионов выигрывали только Милан (7 раз) и Реал (13). Также в топ-5 входит Барселона с пятью победами в турнире.

Как и Бавария, пять раз в финале Лиги чемпионов проигрывала Бенфика, а антирекорд принадлежит Ювентусу – семь проигранных решающих поединков.