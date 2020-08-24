Киммих: Мы не были безупречны, но испытывали небольшое чувство непобедимости

Немец прокомментировал завоевание трофея с клубом.

Защитник Баварии Йосуа Киммих поделился своими эмоциями после победы над ПСЖ (1:0) в финале Лиги чемпионов.

Немецкий игрок отдал результативную передачу на Кингсли Комана, который забил единственный гол в поединке и принес "красным" победу.

"Это величайший день в моей карьере. Я просто не могу описать, что для меня значит быть на поле с такой командой. Выиграть такой титул со своими братьями – это максимум, который возможно достичь.

Ханси Флик с самого начала придал нам хорошее ощущение и внушил доверие. Когда мы начали побеждать, это доверие усилилось. Если кто-то допускает ошибку, то кто-то из товарищей по команде сразу ее исправляет.

Сегодня мы не были безупречны, но небольшое чувство непобедимости мы испытывали. Я считаю, что мы полностью заслуженно победили в этом турнире", – приводит слова Киммиха официальный сайт клуба.