Флик — восьмой тренер, выигравший ЛЧ после назначения по ходу сезона

Немец добился успеха с "красными", приняв команду в ноябре.

Бавария стала триумфатором этого розыгрыша Лиги чемпионов, одержав минимальную победу над ПСЖ в финале.

Привел команду к победе в турнире Ханс-Дитер Флик, который был назначен на тренерскую должность в ноябре прошлого года. Начинал сезон мюнхенский клуб под руководством Нико Ковача.

Флик стал восьмым тренером, которому удалось выиграть Лигу чемпионов после назначения по ходу сезона:

1960 – Мигель Муньос (Реал Мадрид)

1975 – Деттмар Крамер (Бавария)

1982 – Тони Бартон (Астон Вилла)

1993 – Раймон Гуталс (Марсель)

2000 – Висенте Дель Боске (Реал Мадрид)

2012 – Роберто Ди Маттео (Челси)

2016 – Зинедин Зидан (Реал Мадрид)

2020 – Ханс-Дитер Флик (Бавария)

Ранее сообщалось, что Мануэль Нойер стал третьим вратарем-капитаном, который выиграл Лигу чемпионов.