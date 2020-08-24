Флик — восьмой тренер, выигравший ЛЧ после назначения по ходу сезона

Бавария стала триумфатором этого розыгрыша Лиги чемпионов, одержав минимальную победу над ПСЖ в финале.
Привел команду к победе в турнире Ханс-Дитер Флик, который был назначен на тренерскую должность в ноябре прошлого года. Начинал сезон мюнхенский клуб под руководством Нико Ковача.
Флик стал восьмым тренером, которому удалось выиграть Лигу чемпионов после назначения по ходу сезона:
1960 – Мигель Муньос (Реал Мадрид)
1975 – Деттмар Крамер (Бавария)
1982 – Тони Бартон (Астон Вилла)
1993 – Раймон Гуталс (Марсель)
2000 – Висенте Дель Боске (Реал Мадрид)
2012 – Роберто Ди Маттео (Челси)
2016 – Зинедин Зидан (Реал Мадрид)
2020 – Ханс-Дитер Флик (Бавария)
Ранее сообщалось, что Мануэль Нойер стал третьим вратарем-капитаном, который выиграл Лигу чемпионов.