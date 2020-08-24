Впервые с 2007 лучшим бомбардиром Лиги чемпионов не стал ни Роналду, ни Месси

В этом розыгрыше титул самого результативного игрока достался Роберту Левандовски.

Бавария выиграла Лигу чемпионов, обыграв в финале ПСЖ – 1:0. Форвард мюнхенцев Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром турнира, забив 15 голов (при пяти ассистах). Ему не хватило два гола до рекорда Криштиану Роналду по результативности за один сезон (17 забитых мячей).

Впервые с 2007 года, когда лучшим бомбардиром стал Кака, этот титул не достался ни Криштиану Роналду, ни Лионелю Месси. В этой кампании форвард Ювентуса забил четыре гола в Лиге чемпионов, а его коллега из Барселоны — три.

Португалец выигрывал награду семь раз, а аргентинец – шесть. Отметим, что в 2015 году лучшими бомбардирами Лиги чемпионов стали сразу трое игроков. К Роналду и Месси добавился форвард на тот момент Барселоны Неймар.

Кроме того, Роберт Левандовски – первый представитель Бундеслиги, выигравший титул лучшего снайпера Лиги чемпионов с 1993 года (без учета Кубка европейских чемпионов).