Дэвис стал первым канадцем, выигравшим Лигу чемпионов

География победителей турнира расширилась благодаря триумфу Баварии.

Бавария в финале Лиги чемпионов сезона-2019/20 обыграла ПСЖ 1:0. В составе мюнхенцев победителем стал левый защитник Альфонсо Дэвис – первый канадец, который выиграл этот турнир.

Дэвис перешел в Баварию в январе 2019 года из Ванкувер Уайткэпс. Стоимость трансфера составила 10 млн евро.

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По ходу нынешнего сезона Альфонсо стал основным левым защитником Баварии. Клуб продлил с ним контракт до 2025 года.

В сезоне-2019/20 на счету 19-летнего канадца 42 матча во всех турнирах за первую команду мюнхенцев. В них он забил три гола и сделал девять результативных передач.