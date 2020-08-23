Коман: Я считаю, что французский футбол сейчас номер один в мире

Вингер дал комментарий накануне финала Лиги чемпионов.

Крайний полузащитник Баварии Кингсли Коман высказал свое мнение о выступлениях команды в текущем сезоне, а также поведал о состоянии футбола во Франции.

"Мы играем в очень атакующий футбол, оказываем на соперника большое давление и забиваем много мячей. Забив даже пять или шесть, мы все равно продолжаем атаковать, остаемся голодными. Мы никогда не прекращаем играть. В этом большая сила команды".

"Под руководством нашего тренера мы добились великолепных результатов, мы выиграли большинство наших матчей. Мы в предвкушении финала и хотим победить в последнем матче сезона".

"Я считаю, что французский футбол сейчас номер один в мире. Мы выиграли чемпионат мира, по всему миру играет большое количество классных французских футболистов. В Лиге чемпионов в этом году два французских клуба дошли до полуфинала, один даже вышел в финал. Последние два года были удачными для сборной Франции, и я думаю, что впереди будет еще много таких лет", — приводит слова Комана официальный сайт Баварии.

Ранее французский футболист высказал свое мнение о предстоящем финале Лиги чемпионов.